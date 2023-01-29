КНДР назвала поставку американских танков Украине преступлением против человечности
Северная Корея назвала обещание США предоставить танки Киеву «преступным актом против человечности», сообщает Reuters.
Утверждения Вашингтона о том, что КНДР поставляла оружие Москве, являются «безосновательной попыткой» оправдать собственную военную помощь Украине и «неприемлемой и серьезной провокацией, на которую необходимо отреагировать», сообщил директор по связям с США министерства иностранных дел Северной Кореи Квон Чон Гын.
«Попытка США напичкать Украину наступательной военной техникой, такой как основной боевой танк, игнорируя законные опасения и осуждение международного сообщества, является преступным актом против человечности, направленным на увековечение нестабильной международной ситуации», — отметил он.
Западные страны пообещали передать Киеву более 320 тяжелых танков, сообщил ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко. По словам дипломата, Киев «понимает риски» того, что доставка боевых машин может занять многие месяцы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 219 / сут.
Умерли
395 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 384 / сут.
- КНДР назвала поставку американских танков Украине преступлением против человечности
- Украинцев предупредили о подорожании электроэнергии
- Стало известно о дефиците медикаментов у военнослужащих ФРГ из-за Украины
- СМИ: власти Израиля приняли ряд мер в ответ на атаки в Иерусалиме
- Вильфанд рассказал о погоде в Москве в самые холодные дни
- Трамп: Человечество оказалось на грани третьей мировой войны из-за Байдена
- Шольц выступил за многополярный мир
- Россиянин Бетербиев одолел Ярда и защитил три титула чемпиона мира по боксу
- Два человека погибли при пожаре под Сергиевым Посадом
- Пушков ответил на высказывание Бербок о войне с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru