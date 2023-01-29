КНДР назвала поставку американских танков Украине преступлением против человечности

Северная Корея назвала обещание США предоставить танки Киеву «преступным актом против человечности», сообщает Reuters.

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Утверждения Вашингтона о том, что КНДР поставляла оружие Москве, являются «безосновательной попыткой» оправдать собственную военную помощь Украине и «неприемлемой и серьезной провокацией, на которую необходимо отреагировать», сообщил директор по связям с США министерства иностранных дел Северной Кореи Квон Чон Гын.

«Попытка США напичкать Украину наступательной военной техникой, такой как основной боевой танк, игнорируя законные опасения и осуждение международного сообщества, является преступным актом против человечности, направленным на увековечение нестабильной международной ситуации», — отметил он.

Западные страны пообещали передать Киеву более 320 тяжелых танков, сообщил ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко. По словам дипломата, Киев «понимает риски» того, что доставка боевых машин может занять многие месяцы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраинаТанкиКНДР
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