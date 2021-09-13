КНДР испытала новую крылатую ракету большой дальности
Северная Корея провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности, они закончились успешно, сообщают «Известия».
Испытания состоялись 11 и 12 сентября. Отмечается, что разработка имеет такое стратегическое значение, как обладание еще одним эффективным средством сдерживания, надежно обеспечивающим безопасность страны и сильно сдерживающим военные попытки против КНДР.
Разработка ракеты заняла около двух лет.
Напомним, военный парад, посвященный годовщине основания КНДР 9 сентября, прошел в Пхеньяне. В столице Северной Кореи был слышен гул от моторов боевых самолетов.
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