СМИ: Иран хочет изучить возможность заключения временной ядерной сделки с США

По данным портала, иранцы считают нереальным достижение технически сложной ядерной сделки за два месяца, которые обозначит американский лидер Дональд Трамп. Они хотят получить больше времени, чтобы избежать эскалации. Временное соглашение может включать в себя приостановку части деятельности Ирана по обогащению урана, сокращение его запасов.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф примут участие в переговорах двух стран. Непрямые переговоры Ирана и США стартуют 12 апреля в Омане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

