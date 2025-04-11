Рухнувший в Нью-Йорке вертолет перевозил туристов
11 апреля 202502:01
Рухнувший в Гудзон в Нью-Йорке вертолет принадлежал туристической компании, сообщает РИА Новости со ссылкой на властей.
По их данным, на борту находилась семья из Испании с тремя детьми. Четверо погибли сразу, двое в больнице. Борт вылетел из центра Манхэттена. Катастрофа произошла через двадцать минут после начала полета.
Перед падением Bell 206L-4 мотало в воздухе из стороны в сторону. Затем ветер перевернул борт, который стал падать, разрушаясь на лету, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru