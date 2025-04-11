Рухнувший в Нью-Йорке вертолет перевозил туристов

Рухнувший в Гудзон в Нью-Йорке вертолет принадлежал туристической компании, сообщает РИА Новости со ссылкой на властей.

СМИ: При крушении вертолета в Нью-Йорке погибли шесть человек

По их данным, на борту находилась семья из Испании с тремя детьми. Четверо погибли сразу, двое в больнице. Борт вылетел из центра Манхэттена. Катастрофа произошла через двадцать минут после начала полета.

Перед падением Bell 206L-4 мотало в воздухе из стороны в сторону. Затем ветер перевернул борт, который стал падать, разрушаясь на лету, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СШАНью-ЙоркКрушениеВертолет

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