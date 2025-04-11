СМИ: При крушении вертолета в Нью-Йорке погибли шесть человек

Увеличилось количество жертв крушения вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка, сообщает Fox News.

При падении вертолета в штате Огайо погиб человек

По данным телеканала со ссылкой на правоохранительные органы, жертвами катастрофы стали шесть человек.

Борт рухнул в Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного по другую стороны реки от Манхэттена.

Перед падением Bell 206L-4 мотало в воздухе из стороны в сторону. Затем ветер перевернул борт, который стал падать, разрушаясь на лету, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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