СМИ: При крушении вертолета в Нью-Йорке погибли шесть человек

По данным телеканала со ссылкой на правоохранительные органы, жертвами катастрофы стали шесть человек.

Борт рухнул в Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного по другую стороны реки от Манхэттена.

Перед падением Bell 206L-4 мотало в воздухе из стороны в сторону. Затем ветер перевернул борт, который стал падать, разрушаясь на лету, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

