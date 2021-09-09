СМИ: КНДР провела парад в честь дня основания республики
Военный парад, посвященный годовщине основания КНДР 9 сентября, прошел накануне в Пхеньяне. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на источники в КНДР.
Портал Daily NK, в свою очередь, передает, что в столице Северной Кореи был слышен гул от моторов боевых самолетов. По сведениям источников издания, они могли присутствовать на воздушной части парада. Кроме того, в небе над Пхеньяном был виден красочный салют.
В октябре 2020 года руководство государство организовало крупный военный парад, посвященный 75-летию основания Трудовой партии Кореи. На нем демонстрировались новая межконтинентальная баллистическая ракета, баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ) и другая военная техника.
По официальным данным, КНДР была основана 9 сентября 1948 года. В настоящий момент празднуется 73-я годовщина провозглашения народной республики.
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