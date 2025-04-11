Трамп оценил освобождение РФ Ксении Карелиной

Американские власти высоко ценят освобождение властями России осужденной за госизмену Ксении Карелиной, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

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«Мы ценим это», — заявил глава государства. Так президент прокомментировал освобождение Карелиной.

Ранее Россия освободила Ксению Карелину (на фото) — гражданку США и России, приговоренную в 2024 году к 12 годам колонии строгого режима за донат на сумму 51 доллар и 80 центов помогающей украинцам организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:РоссияСШАДональд Трамп

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