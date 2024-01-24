КНДР демонтировала символ воссоединения с Южной Кореей
Северная Корея демонтировала Арку Воссоединения, ставшую символом объединения с Южной Кореей. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на данные спутниковых снимков.
По мнению авторов издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын воспринимал снесенную арку как «бельмо на глазу». Отмечается, что тон главы КНДР стал в последние недели «заметно воинственным».
Предполагается, что подобные действия не только вызывают опасения у Сеула, но и могут свидетельствовать о перемене политического курса Северной Кореи. Одной из причин этого считают грядущие президентские выборы в США.
Арку Воссоединения построили в 2001 году. Ее возведение было приурочено к первому межкорейскому саммиту. В ходе него впервые встретились лидеры КНДР и Южной Кореи. На памятнике изображены две кореянки, одетые в традиционные одежды и держащие карту единой Кореи.
Ранее Ким Чен Ын заявил, что армии и военной промышленности страны следует активизировать усилия по подготовке к возможной войне с США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru