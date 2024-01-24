КНДР демонтировала символ воссоединения с Южной Кореей

Северная Корея демонтировала Арку Воссоединения, ставшую символом объединения с Южной Кореей. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на данные спутниковых снимков.

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По мнению авторов издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын воспринимал снесенную арку как «бельмо на глазу». Отмечается, что тон главы КНДР стал в последние недели «заметно воинственным».

Предполагается, что подобные действия не только вызывают опасения у Сеула, но и могут свидетельствовать о перемене политического курса Северной Кореи. Одной из причин этого считают грядущие президентские выборы в США.

Арку Воссоединения построили в 2001 году. Ее возведение было приурочено к первому межкорейскому саммиту. В ходе него впервые встретились лидеры КНДР и Южной Кореи. На памятнике изображены две кореянки, одетые в традиционные одежды и держащие карту единой Кореи.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что армии и военной промышленности страны следует активизировать усилия по подготовке к возможной войне с США.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Фролова
ТЕГИ:Ким Чен ЫнЮжная КореяКНДР

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