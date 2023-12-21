СМИ: Ким Чен Ын заявил, что КНДР на провокации ответит ядерным ударом
21 декабря 202304:01
Северная Корея незамедлительно ответит ядерным оружием в случае провокаций со стороны других стран, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на лидера КНДР Ким Чен Ына.
По его словам, Пхеньян «не будет медлить даже с ядерной атакой, когда противник провоцирует ее с помощью ядерного оружия».
Ранее в США заявили, что Вашингтон готов к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Итогом должна стать денуклеаризация Корейского полуострова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Ким Чен Ын заявил, что КНДР на провокации ответит ядерным ударом
- Орбан: Принятие Украины обойдется ЕС в 150-190 млрд евро
- В Саратове с поезда Тюмень - Адлер сняли более 100 детей
- Рэпер Канье Уэст впечатлился работой российского дизайнера Арнаутова
- Певица Кравец: Красилов никогда не жаловался на проблемы со здоровьем
- Байден заявил, что Трамп «мятежник»
- Более 5 тысяч фур из стран Евросоюза стоят на въезд на Украину
- Россия и арабские страны выступили за мирное решение конфликта вокруг Украины
- В ХАМАС заявили, что подбили более 40 единиц израильской военной техники
- В НАТО выразили надежду, что вопрос о помощи Украине решится до Нового года
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru