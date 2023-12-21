СМИ: Ким Чен Ын заявил, что КНДР на провокации ответит ядерным ударом

По его словам, Пхеньян «не будет медлить даже с ядерной атакой, когда противник провоцирует ее с помощью ядерного оружия».

Ранее в США заявили, что Вашингтон готов к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Итогом должна стать денуклеаризация Корейского полуострова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

