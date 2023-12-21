СМИ: Ким Чен Ын заявил, что КНДР на провокации ответит ядерным ударом

Северная Корея незамедлительно ответит ядерным оружием в случае провокаций со стороны других стран, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на лидера КНДР Ким Чен Ына.

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По его словам, Пхеньян «не будет медлить даже с ядерной атакой, когда противник провоцирует ее с помощью ядерного оружия».

Ранее в США заявили, что Вашингтон готов к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Итогом должна стать денуклеаризация Корейского полуострова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеКНДРКим Чен Ын

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