Лидер КНДР призвал готовиться к возможной войне с США

«Поставлены боевые задачи перед Народной армией, областями военной промышленности, ядерного оружия и гражданской обороны по дальнейшему ускорению усовершенствования подготовки к войне», — следует из материала агентства.

Также стало известно о намерениях Пхеньяна усилить контакты «со странами антиимпериалистического блока» для совместной борьбы в ответ на изменения международной обстановки. Как уточняет Reuters, Северная Корея может готовится к возможной конфронтации с США.

Ранее Ким Чен Ына заявлял, что КНДР не будет медлить с ядерной атакой в случае провокации других стран, передает «Радиоточка НСН».



