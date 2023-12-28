Лидер КНДР призвал готовиться к возможной войне с США
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил, что армии и военной промышленности страны следует активизировать усилия по подготовке к возможной войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Поставлены боевые задачи перед Народной армией, областями военной промышленности, ядерного оружия и гражданской обороны по дальнейшему ускорению усовершенствования подготовки к войне», — следует из материала агентства.
Также стало известно о намерениях Пхеньяна усилить контакты «со странами антиимпериалистического блока» для совместной борьбы в ответ на изменения международной обстановки. Как уточняет Reuters, Северная Корея может готовится к возможной конфронтации с США.
Ранее Ким Чен Ына заявлял, что КНДР не будет медлить с ядерной атакой в случае провокации других стран, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru