Климатолог: к концу века мигрирует до трети населения Земли
При негативном развитии событий изменения климата, к концу XXI века около трех миллиардов землян (треть населения планеты) будут вынуждены сменить место жительства, сообщает РИА Новости со ссылкой на климатолога Алексея Кокорина.
По его словам, климатическая миграция произойдет, если никаких усилий не будет прилагаться. Это наихудший сценарий. При самом лучшем варианте – мигрантов будет десять процентов.
Избежать негативного развития событий поможет достижение углеродной нейтральности. Однако и при благоприятном исходе часть населения Земли будет вынуждена покинуть родные земли из-за дефицита питьевой воды.
Ранее климатолог допустил перенос столицы России в Сибирь из-за потепления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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