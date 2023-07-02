Климатолог: к концу века мигрирует до трети населения Земли

По его словам, климатическая миграция произойдет, если никаких усилий не будет прилагаться. Это наихудший сценарий. При самом лучшем варианте – мигрантов будет десять процентов.

Избежать негативного развития событий поможет достижение углеродной нейтральности. Однако и при благоприятном исходе часть населения Земли будет вынуждена покинуть родные земли из-за дефицита питьевой воды.

Ранее климатолог допустил перенос столицы России в Сибирь из-за потепления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

