Климатолог: к концу века мигрирует до трети населения Земли

При негативном развитии событий изменения климата, к концу XXI века около трех миллиардов землян (треть населения планеты) будут вынуждены сменить место жительства, сообщает РИА Новости со ссылкой на климатолога Алексея Кокорина.

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По его словам, климатическая миграция произойдет, если никаких усилий не будет прилагаться. Это наихудший сценарий. При самом лучшем варианте – мигрантов будет десять процентов.

Избежать негативного развития событий поможет достижение углеродной нейтральности. Однако и при благоприятном исходе часть населения Земли будет вынуждена покинуть родные земли из-за дефицита питьевой воды.

Ранее климатолог допустил перенос столицы России в Сибирь из-за потепления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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