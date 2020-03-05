Китаю предсказали вторую волну эпидемии коронавируса

Ученые полагают, что в Китае может вспыхнуть вторая волна эпидемии коронавируса. Об этом предупредил глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг, передает РИА Новости.

По его мнению, к началу марта КНР сдержала первую волну эпидемии на своей территории к началу марта. Однако когда страна вернется к нормальной жизни, есть вероятность начала очередной волны инфицирования, сообщает телеканал «360».