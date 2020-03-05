Китаю предсказали вторую волну эпидемии коронавируса
Ученые полагают, что в Китае может вспыхнуть вторая волна эпидемии коронавируса. Об этом предупредил глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг, передает РИА Новости.
По его мнению, к началу марта КНР сдержала первую волну эпидемии на своей территории к началу марта. Однако когда страна вернется к нормальной жизни, есть вероятность начала очередной волны инфицирования, сообщает телеканал «360».
К этому может привести возобновление работы и учебы, восстановление нормального транспортного сообщения и снятие карантинных ограничений, прогнозирует эпидемиолог. Коулинг отметил, что пока опасность не миновала, пишет «Свободная пресса».
Ранее сегодня на брифинге в пресс-центре НСН «Коронавирус и отношения с Турцией, как изменится туризм в 2020 году» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что убытки российского туристического бизнеса от отмены туров из-за коронавируса уже достигли 27 млрд рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Путин выразил соболезнования прилетевшему в Москву Эрдогану
- Китаю предсказали вторую волну эпидемии коронавируса
- В США объяснились за отставание от России по гиперзвуковому оружию
- Тихонов отверг обвинения Губерниева и назвал главу СБР «преступником»
- Путин и Эрдоган пообщаются тет-а-тет