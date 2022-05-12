Китайский полковник допустил присутствие войск НАТО у Петербурга

Бывший начальник Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны Китая, старший полковник Чжоу Бо считает, что при вступлении Финляндии в Североатлантический альянс войска НАТО могут подойти к Санкт-Петербургу, пишет Economist.

СМИ: Финляндия объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая

По его словам, Москва предупреждала о последствиях вхождения новых членов в альянс, заявив, что эта мера отменит безъядерный статус Балтийского моря.

Бо призвал НАТО серьезно отнестись к предупреждению Кремля.

Напомним, президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинисте и Санна Марин обнародуют свою позицию по возможному вступлению страны в Североатлантический альянс.

Как сообщалось ранее, Финляндия и Швеция готовятся одновременно направить заявки на членство в НАТО в начале следующей недели. Ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что США имеют высокий интерес в присоединении Швеции и Финляндии к альянсу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: instagram.com/spbgov
ТЕГИ:НАТОСанкт-Петербург
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры