СМИ: Финляндия и Швеция планируют подать заявки в НАТО в начале недели
Финляндия и Швеция готовятся одновременно направить заявки на членство в НАТО в начале следующей недели. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источник, передает РИА Новости.
Стало известно, что Президент Финляндии Саули Ниинистё сообщит свое мнение по возможному членству страны в Североатлантический альянс 12 мая.
Ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что США имеют высокий интерес в присоединении Швеции и Финляндии к альянсу, так как видят в этом создание благоприятной обстановки в Арктике и Балтийском регионе с точки зрения политики безопасности.
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