СМИ: Финляндия и Швеция планируют подать заявки в НАТО в начале недели

Стало известно, что Президент Финляндии Саули Ниинистё сообщит свое мнение по возможному членству страны в Североатлантический альянс 12 мая.

Ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что США имеют высокий интерес в присоединении Швеции и Финляндии к альянсу, так как видят в этом создание благоприятной обстановки в Арктике и Балтийском регионе с точки зрения политики безопасности.

