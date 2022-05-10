СМИ: Финляндия и Швеция планируют подать заявки в НАТО в начале недели

Финляндия и Швеция готовятся одновременно направить заявки на членство в НАТО в начале следующей недели. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источник, передает РИА Новости.

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Стало известно, что Президент Финляндии Саули Ниинистё сообщит свое мнение по возможному членству страны в Североатлантический альянс 12 мая.

Ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что США имеют высокий интерес в присоединении Швеции и Финляндии к альянсу, так как видят в этом создание благоприятной обстановки в Арктике и Балтийском регионе с точки зрения политики безопасности.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ФинляндияШвецияНАТО
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