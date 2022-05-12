Финляндия обнародует свою официальную позицию по НАТО

Это произойдет 12 мая в 10.00. Позиция политиков по поводу присоединения к НАТО будет опубликована в пресс-релизе, поскольку Марин на данный момент находится с официальным визитом в Японии, пишет газета.

Отмечается, что официальные заявления политического руководства страны станут первым весомым признаком того, что Финляндия все-таки подаст заявку на вступление в НАТО.

Как сообщалось ранее, Финляндия и Швеция готовятся одновременно направить заявки на членство в НАТО в начале следующей недели. Ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что США имеют высокий интерес в присоединении Швеции и Финляндии к альянсу.

