Финляндия обнародует свою официальную позицию по НАТО
Президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинисте и Санна Марин обнародуют свою позицию по возможному вступлению страны в Североатлантический альянс, пишет Helsingin.
Это произойдет 12 мая в 10.00. Позиция политиков по поводу присоединения к НАТО будет опубликована в пресс-релизе, поскольку Марин на данный момент находится с официальным визитом в Японии, пишет газета.
Отмечается, что официальные заявления политического руководства страны станут первым весомым признаком того, что Финляндия все-таки подаст заявку на вступление в НАТО.
Как сообщалось ранее, Финляндия и Швеция готовятся одновременно направить заявки на членство в НАТО в начале следующей недели. Ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что США имеют высокий интерес в присоединении Швеции и Финляндии к альянсу.
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