Китайский эксперт раскрыл планы США о затягивании конфликта на Украине

США, поставляя оружие Украине, пытаются затянуть конфликт и втянуть Москву в долгое кровопролитие. Об этом пишет Global Times со ссылкой на китайского военного эксперта Сун Чжонпина.

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«Безрассудные поставки США оружия Украине не способствуют мирному урегулированию и лишь затягивают этот конфликт. (…) США и НАТО хотят заманить Россию в ловушку, втянув ее в длительное кровопролитие», — цитирует эксперта Lenta.ru.

По мнению китайского эксперта, американские и европейские поставки оружия Киеву могут привести к непредсказуемым последствиям.

Ранее Министерство иностранных дел России направило всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружений на Украину. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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