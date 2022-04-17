Китайский эксперт раскрыл планы США о затягивании конфликта на Украине

«Безрассудные поставки США оружия Украине не способствуют мирному урегулированию и лишь затягивают этот конфликт. (…) США и НАТО хотят заманить Россию в ловушку, втянув ее в длительное кровопролитие», — цитирует эксперта Lenta.ru.

По мнению китайского эксперта, американские и европейские поставки оружия Киеву могут привести к непредсказуемым последствиям.

Ранее Министерство иностранных дел России направило всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружений на Украину. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

