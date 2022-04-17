Китайский эксперт раскрыл планы США о затягивании конфликта на Украине
США, поставляя оружие Украине, пытаются затянуть конфликт и втянуть Москву в долгое кровопролитие. Об этом пишет Global Times со ссылкой на китайского военного эксперта Сун Чжонпина.
«Безрассудные поставки США оружия Украине не способствуют мирному урегулированию и лишь затягивают этот конфликт. (…) США и НАТО хотят заманить Россию в ловушку, втянув ее в длительное кровопролитие», — цитирует эксперта Lenta.ru.
По мнению китайского эксперта, американские и европейские поставки оружия Киеву могут привести к непредсказуемым последствиям.
Ранее Министерство иностранных дел России направило всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружений на Украину. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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