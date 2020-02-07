Китайские ученые нашли промежуточного носителя коронавируса

Китайские специалисты проанализировали тысячу образцов генетического материала и выяснили, что геномная последовательность коронавируса, которым заразились панголины, на 99 процентов идентична геному вируса у людей.

Однако ученые считают, что эти млекопитающие могут оказаться не единственными промежуточными хозяевами вируса. Это открытие поможет ученым быстрее справиться со вспышкой нового короновируса.

Пока же они советуют людям избегать контактов с дикими животными.

Между тем, по последним данным китайских властей, число новых случаев заражения «уханьским» коронавирусом снижается. Это происходит второй день подряд. В то же время директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов в эфире НСН заявил, что особенно радоваться пока нечему, ведь вакцина от нового вируса пока не создана.

