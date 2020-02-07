Московское метро ищет пранков из-за перформанса про коронавирус

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения и фотографии о том, что на станции метро «Александровский сад» в вагон зашли два человека с ног до головы одетые в желтые защитные костюмы, а с ними семеро кашляющих китайцев в медицинских масках. Они прошлись пo всему составу и вышли на следующей станции.

По последним данным, в Китае 636 человека скончались, заразившись коронавирус 2019-nCoV. Больны и находятся под наблюдением врачей 31,1 тысячи человек, многие из них в тяжелом состоянии. Между тем, число новых случаев заражения «уханьским» коронавирусом в Китае снижается второй день подряд. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов в эфире НСН отметил тенденцию к положительной динамике, но напомнил, что надёжного лекарства от нового коронавируса по-прежнему нет.



