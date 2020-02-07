Московское метро ищет пранков из-за перформанса про коронавирус
Московский метрополитен намерен обратиться в полицию для того, чтобы найти и наказать пранков, которые устроили перформанс в столичной подземке.
В Twitter столичного метрополитена говорится, что это никакая не шутка, а «обыкновенное хулиганство».
Увидели тут несколько пранков на тему коронавируса в #мосметро. На наш взгляд, это не шутки, а обыкновенное хулиганство. В ближайшее время направим обращение в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать хулиганов.— Московское метро (@MetroOperativno) February 7, 2020
Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения и фотографии о том, что на станции метро «Александровский сад» в вагон зашли два человека с ног до головы одетые в желтые защитные костюмы, а с ними семеро кашляющих китайцев в медицинских масках. Они прошлись пo всему составу и вышли на следующей станции.
По последним данным, в Китае 636 человека скончались, заразившись коронавирус 2019-nCoV. Больны и находятся под наблюдением врачей 31,1 тысячи человек, многие из них в тяжелом состоянии. Между тем, число новых случаев заражения «уханьским» коронавирусом в Китае снижается второй день подряд. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов в эфире НСН отметил тенденцию к положительной динамике, но напомнил, что надёжного лекарства от нового коронавируса по-прежнему нет.
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