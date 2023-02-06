По мнению аналитиков, Вашингтон предложил Киеву активы российских граждан, которые Украина потратит на покупку вооружения у США и передаст их военно-промышленному комплексу Америки.

Подобным маневром Вашингтон убивает двух зайцев: получает прибыль от кризиса на Украине и предпринимает попытки ослабить Россию, полагают эксперты издания. Однако они отметили, что такие шаги ослабят доверие мировой общественности к США, продемонстрировавшим свое «истинное лицо», вследствие чего государства незападного лагеря ускорят процесс дедолларизации.

По мнению журналистов, такие действия показывают, что в США могут кого угодно лишить законных средств из-за напряженной международной обстановки.

Ранее США передали Киеву средства российского бизнесмена, главы совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Об этом сообщило агентство НСН.

