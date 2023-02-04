СМИ: США впервые передали активы российского бизнесмена на нужды Украины
США впервые перечислили конфискованные российские активы на нужды Украины, Киеву передали средства бизнесмена из РФ, главы совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Об этом сообщает CNN.
По данным канала, конфискацию активов утвердил министр юстиции США Меррик Гарланд. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подтвердил, что в Вашингтоне приняли решение о переводе конфискованных средств «на нужды восстановления разоренной Украины».
Речь идет о $5,4 млн, принадлежащих Малофееву и хранившихся в банке Sunflower Bank.
Константин Малофеев попал в санкционный список Соединенных Штатов дважды, в 2014 году и в апреле 2022-го.
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