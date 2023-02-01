Захарова: Россия ответит на конфискацию её активов

Попытки посягательства со стороны западных стран на российское имущество не останутся без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

По её словам, любая попытка присвоить имущество РФ будет рассматриваться Москвой как грабеж.

Дипломат также добавила, что все аргументы Запада о «правомерности» изъятия российских активов не выдерживают критики.