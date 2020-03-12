Китай заявил о прохождении пика эпидемии

За пределами Хубэя отмечено семь новых случаев, причем шесть — ввозные.

«Эти данные свидетельствуют о том, что в целом пик этой волны эпидемии в стране уже прошел», — сказал Ми Фэн.

В среду гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил пандемию коронавируса COVID-2019. ВОЗ ожидает, что число заболевших и количество зараженных стран будет увеличиваться.

В России в связи с коронавирусом вводятся все более жесткие меры противодействия его распространению. Так, мэр Москвы Сергей Собянин на днях своим указом обязал всех, кто приезжает из стран, неблагополучных по коронавирусу, самоизолироваться на 14 дней с момента приезда. Этому распоряжению уже последовал вице-спикер Госдумы и Парламентской Ассамблеи Совета Европы Петр Толстой.



