Китай временно закроет последний пассажирский пункт пропуска на границе с Россией
Китай закроет последний пассажирский пункт пропуска на границе с Россией. По словам генконсула РФ в Харбине Владимира Ощепкова, пункт пропуска Маньчжурия — Забайкальск будет временно закрыт для пассажиров с 9 апреля, сообщает РЕН ТВ.
Грузовое сообщение через этот пункт пропуска сохранится, сообщает RT.
Накануне сообщалось, что многомиллионный китайский город Ухань, где впервые появился коронавирус нового типа, разблокировали для выезда. Разблокирование трасс произошла в ночь на 8 апреля: был разрешен выезд из города людям на машинах. Полная изоляция от внешнего мира в Ухане началась 23 января текущего года.
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