Китай временно закроет последний пассажирский пункт пропуска на границе с Россией

Китай закроет последний пассажирский пункт пропуска на границе с Россией. По словам генконсула РФ в Харбине Владимира Ощепкова, пункт пропуска Маньчжурия — Забайкальск будет временно закрыт для пассажиров с 9 апреля, сообщает РЕН ТВ.

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Грузовое сообщение через этот пункт пропуска сохранится, сообщает RT.

Накануне сообщалось, что многомиллионный китайский город Ухань, где впервые появился коронавирус нового типа, разблокировали для выезда. Разблокирование трасс произошла в ночь на 8 апреля: был разрешен выезд из города людям на машинах. Полная изоляция от внешнего мира в Ухане началась 23 января текущего года.

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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
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