Китай ужесточает порядок проверки посылок из-за угрозы вспышек коронавируса с 25 января

«Призываем всех жителей отказаться от получения почтовых посылок из стран и регионов с высоким риском заражения COVID-19, а также из районов с местным распространением заболевания в самом Китае», - говорится в распространенном в соцсетях обращении к населению Комитета по гигиене и здравоохранению Гуанчжоу (административного центра провинции Гуандун (Южный Китай)).

Рекомендуется при распаковке посылок надевать маску, «обращаться с ними осторожно и не рвать их упаковку», а также не трогать глаза, рот и нос.

Отмечается, что с 25 января Государственное почтовое управление КНР введет ужесточенный режим проверки посылок, отправляемых в Пекин, а также город Чжанцзякоу, где будет проходить зимняя Олимпиада. Усиленные противоэпидемические меры будут действовать до 13 марта, когда в Пекине завершится Паралимпиада. Отмечается, что почтовые отправления, которые не пройдут проверкк на предмет безопасности и дезинфекции, возвратят отправителям, сообщает ТАСС.

Ранее сотни жителей США, Канады, Великобритании и Новой Зеландии получили почтовые посылки с семенами из Китая, сообщает The Guardian. В США и Великобритании началось совместное расследование. По одной из версий, недобросовестные владельцы интернет-магазинов подобными акциями стараются повысить свой рейтинг.

