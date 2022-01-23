Китай ужесточает порядок проверки посылок из-за угрозы вспышек коронавируса с 25 января
Власти Китая опасаются, что почтовые посылки могут быть источником вспышек заболевания коронавируса. В стране призывают жителей отказаться от получения посылок из регионов с высоким уровнем заражения COVID-19. Также власти с 25 января ужесточат режим проверки почтовых отправлений внутри страны в связи с предстоящей зимней Олимпиадой.
«Призываем всех жителей отказаться от получения почтовых посылок из стран и регионов с высоким риском заражения COVID-19, а также из районов с местным распространением заболевания в самом Китае», - говорится в распространенном в соцсетях обращении к населению Комитета по гигиене и здравоохранению Гуанчжоу (административного центра провинции Гуандун (Южный Китай)).
Рекомендуется при распаковке посылок надевать маску, «обращаться с ними осторожно и не рвать их упаковку», а также не трогать глаза, рот и нос.
Отмечается, что с 25 января Государственное почтовое управление КНР введет ужесточенный режим проверки посылок, отправляемых в Пекин, а также город Чжанцзякоу, где будет проходить зимняя Олимпиада. Усиленные противоэпидемические меры будут действовать до 13 марта, когда в Пекине завершится Паралимпиада. Отмечается, что почтовые отправления, которые не пройдут проверкк на предмет безопасности и дезинфекции, возвратят отправителям, сообщает ТАСС.
Ранее сотни жителей США, Канады, Великобритании и Новой Зеландии получили почтовые посылки с семенами из Китая, сообщает The Guardian. В США и Великобритании началось совместное расследование. По одной из версий, недобросовестные владельцы интернет-магазинов подобными акциями стараются повысить свой рейтинг.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru