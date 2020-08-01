Жители четырех стран получили поcылки с неопознанными семенами из Китая

Сотни жителей США, Канады, Великобритании и Новой Зеландии получили почтовые посылки с семенами из Китая, сообщает The Guardian.

Неопознанные белые и черные семена растений приходили со стикерами почты Китая, упакованные в прозрачные пакеты, с точным адресом и именем получателя.

В США подобные бандероли пришли жителям 12 штатов. Причем, мужчина из Флориды получил за неделю три таких посылки.

Власти США призвали получателей не использовать семена и уничтожить их. Как рассказала жительница из Техаса, она высадила семена, но из них ничего не проросло.

В США и Великобритании началось совместное расследование. По одной из версий, недобросовестные владельцы интернет-магазинов подобными акциями стараются повысить свой рейтинг.

В Китае заявили, что почтовые стикеры – подделка и рекомендовали почтовой службе США направить посылки в страну для организации собственного расследования, сообщает Lenta.ru

