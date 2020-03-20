«AliExpress» выплатит клиентам компенсации за ожидание посылок из Китая
Торговая площадка «AliExpress Россия» выделила около 90 млн рублей на компенсации российским потребителям за ожидание посылок из Китая. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил директор по развитию компании Дмитрий Селихов, напомнив, что отправка приостановилась из-за пандемии коронавируса.
По его словам, речь идёт о компенсации пользователям за ожидание товара более 10 дней. Последствия от коронавируса за полтора месяца ощутили абсолютно все клиенты AliExpress.
Ранее НСН писала, торговая площадка «AliExpress Россия» перешла на обычный режим работы. В пресс-службе отметили, что 95% поставщиков вернулись к нормальной работе и восстановили поставки товаров покупателям в штатном режиме. Задержанные в предыдущие полтора месяца отправления будут переданы в доставку в течение 10 дней.
Кроме того, сообщалось, что посылки из Китая, а также их упаковка безопасны для потребителей. С таким заявлением выступили в компании «Алиэкспресс Россия», отметив, что никаких доказательств возможных рисков нет распространения через них коронавируса нет.
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