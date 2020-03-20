«AliExpress» выплатит клиентам компенсации за ожидание посылок из Китая

Торговая площадка «AliExpress Россия» выделила около 90 млн рублей на компенсации российским потребителям за ожидание посылок из Китая. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил директор по развитию компании Дмитрий Селихов, напомнив, что отправка приостановилась из-за пандемии коронавируса.

По его словам, речь идёт о компенсации пользователям за ожидание товара более 10 дней. Последствия от коронавируса за полтора месяца ощутили абсолютно все клиенты AliExpress.