Китай подписал два торговых соглашения с Киевом
КНР подписала два торговых соглашения с Украиной, сообщает Sohu.
Пекин заключил с Киевом договоры о поставках сельскохозяйственной продукции и водных ресурсов. Действия Китая не направлены против России и обусловлены исключительно экономическими интересами Пекина.
Издание считает, что КНР пытается расширить каналы поставок продовольствия на фоне торговых споров с США.
Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон собирается разрушить союз России с КНР, Ираном и Северной Кореей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru