Келлог: США собираются разрушить союз РФ с Китаем, Ираном и КНДР

США собираются разрушить союз России с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Об этом заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

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По его мнению, необходимо предотвратить укрепление и расширение такого альянса, передает «Укринформ». Политик также подчеркнул, что подобных союзов, как связь Москвы с Пекином, Тегераном и Пхеньяном, еще несколько лет назад не было.

До этого Telegram-канал «Радиоточка НСН» писал, что Дональд Трамп хочет разорвать союз России, Китая, Ирана и КНДР.

Ранее Кит Келлог заявил, что ждет от РФ территориальных уступок для мира на Украине, передает RT.

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ФОТО: ТАСС
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