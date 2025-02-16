Келлог: США собираются разрушить союз РФ с Китаем, Ираном и КНДР

По его мнению, необходимо предотвратить укрепление и расширение такого альянса, передает «Укринформ». Политик также подчеркнул, что подобных союзов, как связь Москвы с Пекином, Тегераном и Пхеньяном, еще несколько лет назад не было.

До этого Telegram-канал «Радиоточка НСН» писал, что Дональд Трамп хочет разорвать союз России, Китая, Ирана и КНДР.

Ранее Кит Келлог заявил, что ждет от РФ территориальных уступок для мира на Украине, передает RT.