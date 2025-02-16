Келлог: США собираются разрушить союз РФ с Китаем, Ираном и КНДР
США собираются разрушить союз России с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Об этом заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.
По его мнению, необходимо предотвратить укрепление и расширение такого альянса, передает «Укринформ». Политик также подчеркнул, что подобных союзов, как связь Москвы с Пекином, Тегераном и Пхеньяном, еще несколько лет назад не было.
До этого Telegram-канал «Радиоточка НСН» писал, что Дональд Трамп хочет разорвать союз России, Китая, Ирана и КНДР.
Ранее Кит Келлог заявил, что ждет от РФ территориальных уступок для мира на Украине, передает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МАГАТЭ: На укрытии Чернобыльской АЭС после атаки БПЛА продолжаются пожары
- На Украине в Полтавской области произошло второе землетрясение за месяц
- СМИ: В Польше более чем на 10 часов задержали самолет с россиянами
- СМИ: Украина готова отправлять в США яйца для сохранения помощи
- «Сбер»: Система банка работает в штатном режиме
- Келлог: США собираются разрушить союз РФ с Китаем, Ираном и КНДР
- В Абхазии состоится второй тур выборов президента
- В Подмосковье сошел с рельсов вагон электрички
- В Крыму заявили, что войска НАТО пытаются проникнуть на Украину под прикрытием
- В Германии заявили, что хотят снять санкции с России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru