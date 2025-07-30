Mila Dinerstein выступит в проекте «Джаз на воде» 31 июля

По четвергам радиостанция JAZZ 89.1 FM и Флотилия «Рэдиссон Ройал» приглашают в музыкальный круиз по Москве-реке «Джаз на воде». Гости могут насладиться живыми выступлениями на борту яхты, наблюдая живописные панорамы города.

31 июля в проекте выступит Mila Dinerstein. Певица представит программу, в которой сливаются джаз, болеро и латиноамериканская музыка. Ее объемный вокал и богатые импровизации создадут атмосферу полного погружения в каждую музыкальную историю.

Зрители смогут оценить джазовые стандарты — латиноамериканские ритмы, от которых невозможно усидеть на месте, а испанские болеро создадут на палубе особую атмосферу ярких эмоций.

«Я приглашаю вас по Москве-реке в этот четверг, а я для вас спою испанскую музыку, джаз в компании с прекрасными музыкантами. В ходе нашего путешествия вы сможете оценить красивейшие пейзажи Москвы. Увидимся!», – сказала певица Mila Dinerstein.

Солистка проекта Мила – выпускница испанской консерватории, где она профессионально занималась фортепиано и выступала в составе камерного ансамбля. Благодаря семи годам жизни в Барселоне Мила в совершенстве владеет испанским языком, что придает ее испанскому репертуару особую аутентичность и легкость звучания.

В последние годы Мила полностью посвятила себя джазовому вокалу и стала победительницей Moscow Jazz Festival в 2025 году.

