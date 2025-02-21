Лукашенко: США могут попробовать столкнуть Россию и Китай
США могут попробовать «столкнуть» Россию и Китай, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет БЕЛТА.
Лидер республики прокомментировал переговоры России и США, состоявшиеся в Саудовской Аравии. По мнению Лукашенко, «обольщаться не надо», неизвестно, чего хочет Вашингтон и что он попросит у Москвы за прекращение конфликта.
«Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами. Вот этого россиянам допустить нельзя», - заявил политик.
Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон собирается разрушить союз России с КНР, Ираном и Северной Кореей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru