Лукашенко: США могут попробовать столкнуть Россию и Китай

США могут попробовать «столкнуть» Россию и Китай, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет БЕЛТА.

Лидер республики прокомментировал переговоры России и США, состоявшиеся в Саудовской Аравии. По мнению Лукашенко, «обольщаться не надо», неизвестно, чего хочет Вашингтон и что он попросит у Москвы за прекращение конфликта.

«Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами. Вот этого россиянам допустить нельзя», - заявил политик.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон собирается разрушить союз России с КНР, Ираном и Северной Кореей.

