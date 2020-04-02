Китай отправил 26 тонн гуманитарной помощи для борьбы к коронгавирусом

Китай направил в Россию гуманитарный груз, вес которого составляет 26 тонн. Он включает в себя инфракрасные термометры, маски, респираторы, защитные костюмы и прочие средства защиты. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Груз направлен в соответствии с договоренностями лидеров двух стран. Вся гуманитарная помощь из КНР была доставлена силами ВКС РФ.