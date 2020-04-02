Китай отправил 26 тонн гуманитарной помощи для борьбы к коронгавирусом
Китай направил в Россию гуманитарный груз, вес которого составляет 26 тонн. Он включает в себя инфракрасные термометры, маски, респираторы, защитные костюмы и прочие средства защиты. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.
Груз направлен в соответствии с договоренностями лидеров двух стран. Вся гуманитарная помощь из КНР была доставлена силами ВКС РФ.
Полученные медицинские изделия и средства индивидуальной защиты будут направлены для дальнейшего распределения в ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Пирогова» Минздрава России.
Ранее Россия также оказала гуманитарную помощь Китаю.
Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что США оплатили половину груза с медикаментами и оборудованием из России. В Штаты Москва доставила средства индивидуальной защиты и прочее медицинское оборудование для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
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