Захарова уточнила, кто оплачивал медикаменты, доставленные Россией в США

Половина стоимости груза медицинского оборудования, который был доставлен из России в США, была оплачена Российским фондом прямых инвестиций, вторая половина - американской стороной. Такое уточнение сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее на сайте Госдепартамента США было опубликовано сообщение о том, что Штаты закупили у России медицинское оборудование для борьбы с эпидемией коронавируса.