Захарова уточнила, кто оплачивал медикаменты, доставленные Россией в США
Половина стоимости груза медицинского оборудования, который был доставлен из России в США, была оплачена Российским фондом прямых инвестиций, вторая половина - американской стороной. Такое уточнение сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее на сайте Госдепартамента США было опубликовано сообщение о том, что Штаты закупили у России медицинское оборудование для борьбы с эпидемией коронавируса.
По словам Захаровой, сотрудничество Москвы и Вашингтона в борьбе с распространением коронавирусной инфекции ведется на основании договоренностей лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа, которые были достигнуты в ходе их телефонного разговора 30 марта, передает ТАСС.
В США одна из самых сложных ситаций с эпидемией коронавируса. Там более 200 тысяч жителей заражены, скончалисьболее 5,1 тыс. человек, выздоровели 8,6 тыс.
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