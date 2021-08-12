Эксперт ВОЗ назвал новую версию передачи COVID-19 человеку

Версия заражения коронавирусом «нулевого пациента» в лаборатории или при полевых исследованиях в Китае не исключена. Об этом заявил ученый, руководитель занимавшейся поиском источника распространения COVID-19 в Китае группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Эмбарек в эфире датского телеканала TV 2.

«Первая вспышка коронавируса в Китае во второй половине 2019 года могла начаться из-за сотрудника городской лаборатории (в Ухане), который мог заразиться от летучей мыши во время полевых исследований или в лаборатории в Ухане», — приводит слова ученого РИА Новости.

Однако отмечается, что это только гипотеза.

Исследователи считают, что началом пандемии вполне может быть заражение человека летучей мышью. По словам Эмбарека, вирус мог перейти на лабораторного работника при взятии проб. Однако точная причина распространения COVID-19 неизвестна, специалисты продолжают работать с несколькими гипотезами.

Ранее ВОЗ опубликовала доклад по итогам миссии в Китай, согласно которому наиболее вероятной является передача вируса человеку от летучих мышей через другое животное.

