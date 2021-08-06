CNN: разведка США анализируют генетические данные с помощью суперкомпьютеров
Американские разведывательные службы анализируют генетические данные о вирусах, изучавшихся в лаборатории Уханьского института вирусологии, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.
Это могло произойти в результате взлома серверов, связанных с исследованиями в лаборатории в Ухане. Теперь США владеют сведениями о 22 тыс. вирусов, изучавшихся в данной лаборатории.
Массив генетической информации требует тщательного анализа, работа ведется с помощью суперкомпьютеров в лабораториях Министерства энергетики США. Точные сроки завершения этой работы пока не определены.
Тем временем, ученые из Китая снова опубликовали ранее удаленные из базы данных образцы COVID, в этот раз в китайской базе данных.
Ранее об удалении соответствующей информации из американской базы данных сообщил вирусолог из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле Джесси Блум.
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