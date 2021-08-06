CNN: разведка США анализируют генетические данные с помощью суперкомпьютеров

Это могло произойти в результате взлома серверов, связанных с исследованиями в лаборатории в Ухане. Теперь США владеют сведениями о 22 тыс. вирусов, изучавшихся в данной лаборатории.

Массив генетической информации требует тщательного анализа, работа ведется с помощью суперкомпьютеров в лабораториях Министерства энергетики США. Точные сроки завершения этой работы пока не определены.

Тем временем, ученые из Китая снова опубликовали ранее удаленные из базы данных образцы COVID, в этот раз в китайской базе данных.

Ранее об удалении соответствующей информации из американской базы данных сообщил вирусолог из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле Джесси Блум.

