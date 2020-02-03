Больница с нуля за 10 дней. Без перекуров и откатов

Возвести с нуля под ключ. Строительство в Ухане госпиталя, рассчитанного на тысячу с лишним пациентов, началось 23 января, 7 тысяч рабочих трудились круглосуточно. Назначение в больницу получили уже около 1,4 тыс. военных медиков. Утром в понедельник 10 машин скорой помощи перевезли первую группу пациентов в госпиталь, уже оснащенный современным медицинским оборудованием. Невиданные миром темпы строительства объяснил в эфире НСН руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

«В силу коллективистского начала, очень сильно присутствующего в китайском обществе, оно является очень хорошо управляемым. Организация больших масс всегда была в Китае хорошо развита. Если ее помножить на трудолюбие людей, то китайцам остается только позавидовать. Это стало краеугольным камнем пресловутого китайского экономического чуда. Китайцы очень быстро возводят различные объекты. Лично видел, как у них строительство ведется 24 часа в сутки, работало несколько смен, по ночам при свете прожекторов. Зачастую есть вопросы к качеству возведения. Поэтому лично мне интересно, сколько этот госпиталь простоит. Но в данном случае это неважно. Потребовалось обеспечить койко-места – обеспечили».

Ну, уж на время борьбы со вспышкой коронавируса ресурса свежевозведенного госпиталя явно хватит. А, значит, свое предназначение он выполнит. Причем, не только прямое, но и косвенное – пропагандистское. Больница стала еще и зримым доказательством того, что власти КНР делают все возможное, а иногда, на взгляд некоторых, даже невозможное для борьбы с болезнью. На это обратил внимание и собеседник НСН.

«Справиться с коронавирусом очень важно для Си Цзиньпина: когда он был губернатором провинции Чжэцзян в 2003 году, он активно занимался борьбой с атипичной пневмонией. Его тогда очень хвалили за принятые меры. Теперь он занимается тем же самым, только в общенациональном масштабе. Это лишний повод показать, что высокая организованность китайского общества и управленческой структуры позволят справиться с обрушившейся на страну бедой».

Можно сколько угодно иронизировать в соцсетях по поводу долговечности и эстетичности модульной конструкции возведенного в Ухане госпиталя, однако явленная миру способность мобилизоваться не может не вызывать уважения. А если вспомнить скорость возведения среднестатистической российской больницы, то еще и зависть.

А, впрочем, чему завидовать: ни тебе перекуров, ни откатов…

