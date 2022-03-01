Китай назвал «окончательный» способ урегулирования украинского кризиса

Переговоры между Москвой и Киевом служат «окончательным» способом решения украинского кризиса, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня.

Китай выступил за уважение суверенитета всех стран

По его словам, в настоящее время главным является возвращение на «трек дипломатических переговоров и политического урегулирования», что позволит привести к деэскалации ситуации. Китайский дипломат призвал международное сообщество создавать благоприятные условия для этого диалога и политического урегулирования.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова сообщила, что у России остались друзья в мире, в частности Китай.

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