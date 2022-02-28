Захарова назвала друзей России, упомянув Китай
У России остались друзья в мире, в частности Китай, сообщила в эфире телеканала «"Россия 1» официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
«Конечно, есть. Посмотрите на реакцию мировых гигантов. Те, которые не выдают себя за гигантов, а настоящие гиганты. В частности, Китай», — сообщила дипломат.
Ранее Захарова сообщила, что Россия в отношениях с Западом подошла к черте, за которой следует точка невозврата, напомнив, что Москва вела диалог и предлагала решения в рамках коллективной безопасности.
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