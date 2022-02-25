Китай выступил за уважение суверенитета всех стран

МИД Китая выступил за уважением суверенитета всех стран, в частности, Украины. Об этом сообщает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Китай
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