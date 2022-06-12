Киссинджер призвал не забывать о России
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью Times предложил не забывать о России.
Бывший глава американской дипломатии предложил «найти место» для РФ после завершения спецоперации на Украине, если никто не хочет, чтобы Москва стала «форпостом Китая в Европе».
Говоря о НАТО, политик отметил, что члены Североатлантического альянса объединились в связи с Украиной, поскольку это напомнило им о старых «угрозах».
Напомним, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украине следует отдать Москве территории и, в идеале, занять место «нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой». После этого его внесли в базу украинского «Миротворца».
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