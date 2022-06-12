Киссинджер призвал не забывать о России

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью Times предложил не забывать о России.

Киссинджер назвал идеальный результат разрешения конфликта на Украине

Бывший глава американской дипломатии предложил «найти место» для РФ после завершения спецоперации на Украине, если никто не хочет, чтобы Москва стала «форпостом Китая в Европе».

Говоря о НАТО, политик отметил, что члены Североатлантического альянса объединились в связи с Украиной, поскольку это напомнило им о старых «угрозах».

Напомним, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украине следует отдать Москве территории и, в идеале, занять место «нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой». После этого его внесли в базу украинского «Миротворца».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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