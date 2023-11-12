Кисида заявил о самой серьезной угрозе Японии со времен Второй мировой
12 ноября 202304:30
Японский премьер Фумио Кисида заявил о самой серьезной угрозе стране со времен Второй мировой войны, сообщает NHK.
Он пообещал выделить средства на укрепление обороны Японии, чтобы «реагировать на ухудшение обстановки в сфере обеспечения безопасности» вокруг страны.
Кисида отметил, что необходимо принять решительные меры.
Ранее премьер Японии пообещал Зеленскому продолжить поддержку Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru