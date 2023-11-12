Кисида заявил о самой серьезной угрозе Японии со времен Второй мировой

Японский премьер Фумио Кисида заявил о самой серьезной угрозе стране со времен Второй мировой войны, сообщает NHK.

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Он пообещал выделить средства на укрепление обороны Японии, чтобы «реагировать на ухудшение обстановки в сфере обеспечения безопасности» вокруг страны.

Кисида отметил, что необходимо принять решительные меры.

Ранее премьер Японии пообещал Зеленскому продолжить поддержку Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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