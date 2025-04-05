Овечкин повторил рекорд Гретцки по шайбам в НХЛ
Российский хоккеист Александр Овечкин догнал канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги.
Овечкин, который играет за «Вашингтон Кэпиталз», забросил свою 894-ю шайбу в матче против «Чикаго Блэкхокс». Теперь на счету россиянина 894 гола в 1486 матчах в НХЛ, у легендарного канадского игрока - 894 шайбы в 1487 встречах.
Уэйн Гретцки присутствовал на матче, где Овечкин установил достижение. После игры бывший хоккеист посетил раздевалку «Вашингтон Кэпиталз» и лично поздравил российского форварда. Спортсмены сделали общую фотографию.
Александру Овечкину 39 лет, он выступает в НХЛ и играет за команду из Вашингтона с 2005 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru