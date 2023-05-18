Кисида: страны G7 введут жесткие санкции против России

В отношении России страны «Большой семерки» намерены действовать жестко, усиливая санкции из-за ситуации на Украине. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида перед началом саммита G7, сообщает канадская газета The Globe and Mail.

СМИ: страны G7 объявят о мерах по ужесточению антироссийских санкций

Глава японского правительства заверил, что продемонстрирует в Хиросиме непоколебимую солидарность стран группы семи с Украиной.

Он также рассказал, что пригласил на саммит украинского президента Владимира Зеленского, который сможет принять участие в ряде дискуссий.

«Я планирую призвать Россию немедленно и без каких-либо условий вывести все свои войска и технику с территории Украины», - подчеркнул Кисида.

Ранее в Белом доме заявили, что о новых санкциях против России будет объявлено на саммите G7 в Японии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаСанкции Против РоссииЯпония

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