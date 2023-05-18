Кисида: страны G7 введут жесткие санкции против России

Глава японского правительства заверил, что продемонстрирует в Хиросиме непоколебимую солидарность стран группы семи с Украиной.

Он также рассказал, что пригласил на саммит украинского президента Владимира Зеленского, который сможет принять участие в ряде дискуссий.

«Я планирую призвать Россию немедленно и без каких-либо условий вывести все свои войска и технику с территории Украины», - подчеркнул Кисида.

Ранее в Белом доме заявили, что о новых санкциях против России будет объявлено на саммите G7 в Японии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

