Предприятие в Мордовии подверглось атаке БПЛА
5 апреля 202504:50
Атаку БПЛА зафиксировали ночью 5 апреля в Мордовии, удару подверглось одно из предприятий региона. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов.
«Для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства. На территории работают оперативные и экстренные службы», - написал он в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее стало известно о массированной атаке беспилотников в Донецке, в городе прозвучали по меньшей мере пять взрывов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru