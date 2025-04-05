Предприятие в Мордовии подверглось атаке БПЛА

Атаку БПЛА зафиксировали ночью 5 апреля в Мордовии, удару подверглось одно из предприятий региона. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов.

«Для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства. На территории работают оперативные и экстренные службы», - написал он в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее стало известно о массированной атаке беспилотников в Донецке, в городе прозвучали по меньшей мере пять взрывов.

