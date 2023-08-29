Премьер Японии пообещал Зеленскому продолжить поддержку Украины
29 августа 202316:33
Премьер Японии Фумио Кисида в ходе телефонного диалога с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил о поддержке Украины. Об этом говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.
Дипломат поздравил европейскую страну с Днем независимости и отметил, что стороны продолжат «тесное сотрудничество».
«Лидеры двух стран договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве», - говорится в сообщении.
Ранее Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что Владимира Зеленского ликвидируют в ходе военного переворота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru