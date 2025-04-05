Чернышенко открыл на Кубе филиал Южного федерального университета

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко открыл филиал Южного федерального университета в кубинской Гаване. Об этом пишет РИА Новости.

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«Здесь будет происходить очень важная часть, это... языковая подготовка студентов, которые получат уникальную возможность получить российское образование», - отметил вице-премьер на церемонии открытия вуза.

Российское Минобрнауки передало филиалу сертификат на получение техники для учебных помещений.

Ранее Дмитрий Чернышенко прибыл с российской делегацией на Кубу, зампред правительства в том числе принял участие в 22-ом заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

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ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
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