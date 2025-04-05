Чернышенко открыл на Кубе филиал Южного федерального университета

«Здесь будет происходить очень важная часть, это... языковая подготовка студентов, которые получат уникальную возможность получить российское образование», - отметил вице-премьер на церемонии открытия вуза.

Российское Минобрнауки передало филиалу сертификат на получение техники для учебных помещений.

Ранее Дмитрий Чернышенко прибыл с российской делегацией на Кубу, зампред правительства в том числе принял участие в 22-ом заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

