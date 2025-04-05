Под Самарой дроны ВСУ атаковали промышленное предприятие
5 апреля 202505:32
Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Чапаевске Самарской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Федорищев.
По словам губернатора, никто не пострадал.
«На месте работают экстренные службы... специалисты МЧС занимаются тушением возгорания», - написал губернатор в Telegram-канале.
Глава региона указал, что обошлось без пострадавших и добавил, что ситуация под контролем.
Ранее в Мордовии одно из предприятий подверглось атаке БПЛА.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru