Киргизия заинтересовалась российской вакциной от COVID-19

Министры здравоохранения России и Киргизии Михаил Мурашко и Алымкадыр Бейшеналиев обсудили возможность применения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории Киргизии. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Минздрава РФ, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в ходе встречи они также обсудили сотрудничество в области противодействия распространению коронавирусной инфекции и обеспечения эпидбезопасности.