Киргизия заинтересовалась российской вакциной от COVID-19

Министры здравоохранения России и Киргизии Михаил Мурашко и Алымкадыр Бейшеналиев обсудили возможность применения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории Киргизии. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Минздрава РФ, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в ходе встречи они также обсудили сотрудничество в области противодействия распространению коронавирусной инфекции и обеспечения эпидбезопасности.

Мишустин поручил включить вакцины от COVID-19 в календарь прививок

Между тем, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавируса в 17 научных учреждениях. Она отметила, что пока зарегистрированы две из них, передает РИА Новости. По словам Поповой, в борьбе с пандемией разработка эффективных вакцин занимает важное место.

А ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал в эфире НСН, что Москва вышла на плато по коронавирусу с середины-конца ноября.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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