Мишустин поручил включить вакцины от COVID-19 в календарь прививок
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что вакцины от коронавируса должны быть включены в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учётом приоритетности, сообщает пресс-служба кабмина.
По итогам заседания президиума координационного совета председатель правительства Михаил поручил Минздраву РФ до 17 декабря внести соответствующие изменения «Национальный календарь профилактических прививок».
Кроме того, министру здравоохранения Михаилу Мурашко поручено осуществлять личный контроль работы пунктов вакцинации в регионах РФ в период новогодних и рождественских праздников, а Роспотребнадзор должен постоянно следить за эпидемиологической ситуацией и информировать кабмин о выявленных рисках.
Ранее премьер-министр заявил, что в России продлевается выдача бесплатных лекарств для амбулаторного лечения от COVID-19. На эти цели кабмин выделит дополнительно 2,8 миллиарда рублей, что позволит обеспечить препаратами ещё не менее 350 тысяч человек с коронавирусной инфекцией.
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