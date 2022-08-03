Кирби: США призывают Россию принять предложение об обмене заключенными

Американские власти сделали России серьезное предложение об обмене заключенными и призывают его принять, сообщил во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Власти США назвали несерьезным ответ РФ по вопросу обмена заключенными

Он отказался раскрыть детали обсуждаемой сделки.

Как сообщалось ранее, россиянин Владислав Клюшин, обвиняемый в США в киберпреступлениях, может быть выдан РФ в рамках обмена заключенными между странами.

Как считает экс-президент США Дональд Трамп, возможный обмен российского бизнесмена Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер «не кажется очень хорошей сделкой».

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
ТЕГИ:ОбменЗаключенные
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