Кирби: США призывают Россию принять предложение об обмене заключенными
Американские власти сделали России серьезное предложение об обмене заключенными и призывают его принять, сообщил во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Он отказался раскрыть детали обсуждаемой сделки.
Как сообщалось ранее, россиянин Владислав Клюшин, обвиняемый в США в киберпреступлениях, может быть выдан РФ в рамках обмена заключенными между странами.
Как считает экс-президент США Дональд Трамп, возможный обмен российского бизнесмена Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер «не кажется очень хорошей сделкой».
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