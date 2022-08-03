Кирби: США призывают Россию принять предложение об обмене заключенными

Он отказался раскрыть детали обсуждаемой сделки.

Как сообщалось ранее, россиянин Владислав Клюшин, обвиняемый в США в киберпреступлениях, может быть выдан РФ в рамках обмена заключенными между странами.

Как считает экс-президент США Дональд Трамп, возможный обмен российского бизнесмена Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер «не кажется очень хорошей сделкой».

