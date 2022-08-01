Трамп раскритиковал идею обменять Грайнер на Бута
Возможный обмен российского бизнесмена Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер «не кажется очень хорошей сделкой», заявил в эфире телеканала Fox News экс-президент США Дональд Трамп.
Политик раскритиковал нынешнего главу Белого дома за поддержку такого предложения. Как напомнил Трамп, Бриттни Грайнер знала — в Россию не стоит ехать «нагруженной наркотиками». Конечно, это не выглядит очень удачным разменом, не так ли?», — задался вопросом бывший президент.
Напомним, американские власти неофициально запросили ФРГ о возможности включения в обмен заключенными с Россией еще одного гражданина РФ, который был обвинен в убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорен к пожизненному заключению.
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